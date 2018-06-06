Москва, 6 июня, 2018, 04:09 — ИА Регнум. Отношения со странами Запада, в том числе с США, могут нормализоваться, заявил российский президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

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Отвечая на вопрос, каким может быть развитие отношений России со странами Запада, Путин ответил, что на Москву бесполезно давить санкциями.

«Но я исхожу из того, что всё-таки здравый смысл восторжествует, что все незаконные ограничения, вредные для развития мировой экономики, будут постепенно сниматься, и мы нормализуем наши отношения со всеми партнерами, в том числе и с Соединёнными Штатами, и другими странами, которые пошли у них на поводу и эти санкции применяют», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин в интервью гендиректору Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюну, которое он дал в преддверии визита в Циндао (КНР), сказал, что санкции вредят прежде всего тем странам, которые последовали за США в их антироссийской политике.