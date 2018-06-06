Вена, 6 июня, 2018, 03:55 — ИА Регнум. Корпорация «Газпром» подписала соглашение с австрийской компанией OMV на поставки газа до 2042 года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с австрийским канлером Себастьяном Курцем.

Kremlin.ru Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с деловыми кругами Австрии

Путин также отметил, что его визит в Австрию приурочен к 50-летию подписания первого контракта с Австрией на поставку газа из СССР.

«Все эти полвека наша страна надёжно, стабильно снабжает энергоресурсами австрийских потребителей, при этом через территорию Австрии осуществляется транзит российских энергоносителей на рынки других европейских стран», — подчеркнул президент России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин во время визита в Вену отметил, что австрийские партнеры высоко оценивают проект «Северный поток — 2».