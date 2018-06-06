Москва, 6 июня, 2018, 03:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил решимость президента США Дональда Трампа в переговорах с КНДР, сообщает Медиакорпорация Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Но все-таки надеюсь на то, что, безусловно, очень мужественное и зрелое решение, которое принял президент Соединенных Штатов Трамп — пойти на прямой контакт с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, — вот эта встреча состоится, и мы все будем ждать от этой встречи позитивных результатов, — сказал Путин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп подтвердил, что встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре, а также выразил уверенность, что встреча станет лишь прологом к более важным событиям.