Москва, 6 июня, 2018, 03:55 — ИА Регнум. Страны, которые пошли на поводу у США и применяют антироссийские санкции, сами в итоге страдают от них, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Те, кто пошли на поводу у Соединенных Штатов, они сами начинают страдать от того, что Соединенные Штаты начинают применять ограничения и в отношении этих стран», — сказал Путин.

Российский президент подчеркнул, что санкции в итоге вредят всем, «в том числе и инициаторам этих инициатив».

Напомним, масштабные антироссийские санкции страны Европейского союза начали применять, следуя «линии» США, когда Крым и Севастополь воссоединились с Россией. После этого западный бизнес лишился рынка сбыта в ряде сфер, что привело в некоторых случаях к его сворачиванию и закрытию.