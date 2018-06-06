Москва, 6 июня, 2018, 03:39 — ИА Регнум. Всемирный банк (ВБ) спрогнозировал ускорение роста ВВП России до 1,8% в 2019—2020 годах. Такие данные приводит ВБ в своем докладе «Глобальные экономические перспективы».

Рост экономики

По мнению экспертов, ускорение темпов роста связано с сокращением мировой добычи нефти и санкциями против России. Однако эксперты отмечают, что в после 2020 года рост экономики замедлится.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 5 июня Минэкономразвития изменило прогноз по объему ВВП в 2018 году на более оптимистичный в связи с ростом цен на нефть.