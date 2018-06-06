Москва, 6 июня, 2018, 03:39 — ИА Регнум. Идея председателя КНР Си Цзиньпина о том, что проект «Один пояс и один путь» должен привести к сотрудничеству со всеми странами и континентами, согласуется с инициативой России о евразийском экономическом сотрудничестве, заявил российский президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

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Отвечая на вопрос о проекте «Один пояс и один путь», Путин сказал:

«Мы считаем это полезной, важной и перспективной инициативой. При этом она сочетается и с нашими усилиями по строительству Евразийского экономического союза».

Напомним, в преддверии визита в Циндао (Китай) на саммит ШОС 9−10 июня российский президент сказал, что у него с Си сложились дружеские отношения и что такая организация как ШОС — серьезный фактор геополитического влияния.