Москва, 6 июня, 2018, 03:24 — ИА Регнум. Сотрудничество стран в рамках ШОС нацелено на развитие и положительного влияние на мировые процессы, а не для противостояния кому-либо, заявил российский президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

Kremlin.ru Юбилейный саммит ШОС. 2016

Отвечая на вопрос, как добиться более позитивной и более эффективной работы Шанхайской организации сотрудничества, президент РФ сказал:

«Безусловно, совместная работа нами будет направлена не на противостояние с кем бы то ни было, а на то, чтобы обеспечить необходимые условия для всестороннего и многопланового сотрудничества и между нашими странами, и между другими странами, где бы они ни находились, на любом континенте».

По его словам, когда такие страны, как члены ШОС, объединяются, это становится «важнейшим фактором и для нашего собственного развития», и для мировых процессов в целом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин отправляется в Китай на двухдневный саммит ШОС, который откроется 9 июня. В преддверии этого визита российский президент дал интервью гендиректору Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюну.