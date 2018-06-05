Вена, 6 июня, 2018, 02:59 — ИА Регнум. Австрийские партнеры поддерживают проект «Северный поток — 2», заявил президент России Владимир Путин на встрече с австрийским президентом, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Ван дер Беллен

В свою очередь президент Австрии Александр Ван дер Беллен отметил, что США упрекают Австрию в нежелании приобретать американский сжиженный газ.

«И при таких обстоятельствах мало смысла в том, чисто с экономической точки зрения, чтобы замещать российский газ американским сжиженным газом. И при таких обстоятельствах думаю, что будущее сотрудничество между «Газпромом» и OMV основывается на очень крепком фундаменте», — заявил Ван дер Беллен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на встрече с президентом Австрии отметил уважительное и бережное отношение австрийцев к памятникам и захоронениям советских воинов, освободивших Австрию от фашизма.