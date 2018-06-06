Москва, 6 июня, 2018, 03:03 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин всегда выполняет свои обязательства, заявил резидент РФ Владимир Путин в преддверии своего визита в Циндао в интервью Медиакорпорации Китая.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Российский президент сказал, что Си — душевный человек и при этом «очень надежный партнер».

«Можно быть уверенным в том, что если мы с председателем Си Цзиньпином о чем-то договариваемся, то я со своей стороны, и я знаю, что он со своей стороны, всегда стремимся к исполнению наших взятых на себя обязательств», — сказал Путин.

Напомним, Путин в Китае примет участие в саммите ШОС (9−10 июня). 5 июня официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин заявил о высокой значимости ожидаемой встречи Си и Путина.