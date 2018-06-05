Вена, 6 июня, 2018, 02:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин при посещении Венского музея истории искусств заявил, что этот музей может соперничать с Эрмитажем, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин во время посещения Венского музея истории искусств

Президент России также поучаствовал в открытии совместной выставки Эрмитажа и Венского музея истории искусств в Австрии, назвав данную выставку «уникальным экспериментом».

«Эти картины относятся к коллекциям живописи, принадлежавшим императорским семьям Австрии и России: произведения Рембрандта, Ван Дейка, Рубенса, других великих художников собраны в содержательные дуэты. Я что-то такого еще не припомню, такого, по-моему, еще не было», — заявил Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин на встрече с президентом Австрии отметил положительные результаты сотрудничества российских и австрийских историков.