Вена, 6 июня, 2018, 02:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в разговоре с австрийским президентом Александром Ван дер Белленом отметил удовлетворительную совместную работу историков двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин на церемонии возложения венка к памятнику советским воинам-освободителям

«В рамках профильной российско-австрийской комиссии они вносят весомый вклад в беспристрастное изучение нашего общего прошлого, противостоят попыткам пересмотра некоторых сложных периодов европейской истории», — отметил президент России.

Также Путин подчеркнул, что Австрия бережно и уважительно относится к захоронениям советских воинов, освобождавших Австрию от фашизма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Вене о том, что в отмене санкций против России заинтересованы «почти все страны».