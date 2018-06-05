Вашингтон, 6 июня, 2018, 02:32 — ИА Регнум. Иранские власти должны отказаться от обогащения урана, заявила журналистам официальный представитель госдепа Хизер Науэрт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние. Трамп. Иран

Комментируя заявление из Тегерана о том, что ядерная программа Ирана продолжит свое развитие и с 5 июня будут увеличены мощности для производства гексафторида урана (UF6) и тетрафторида урана (UF4), Науэрт сказала:

«Иран должен прекратить обогащение урана и не заниматься переработкой плутония».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальные лица Тегерана объявили 5 июня датой начала расширения своей ядерной программы. Это решение принято в ответ на действия США, которые поставили под угрозу Совместный всеобъемлющий план действий.