Варшава, 6 июня, 2018, 02:10 — ИА Регнум. Следы взрывчатых веществ найдены на обломках самолета Ту-154М, разбившегося в 2010 году под Смоленском, сообщает агентство PAP.

Dmitry Karpezo Самолёт Ту-154 президента Польши

Следы взрывчатки найдены специалистами польской комиссии по расследованию авиакатастрофы. По их данным, вещества найдены на теле одной из жертв и на многих обломках самолета. Обнаружить взрывчатку позволили «специальные устройства».

Напомним, в авиакатастрофе Ту-154 погиб польский президент Лех Качиньский и еще 95 человек. Лайнер разбился при заходе на посадку 10 апреля 2010 года в аэропорту Смоленска.