Гватемала, 6 июня, 2018, 02:03 — ИА Регнум. В связи с новым вплеском активности вулкана Фуэго власти Гватемалы начали эвакуацию жителей из близлежащих районов, сообщает Национальный координационный центр по борьбе с последствиями стихийных бедствий в своем Twitter.

Kevin.sebold Извержение вулкана Фуэго

Сообщается, что активность вулкана может привести к выбросу пирокластического потока или сходу лахаров (грязевых потоков).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале погибло не менее 69 человек.