Москва, 6 июня, 2018, 01:49 — ИА Регнум. Ранее запрещенные проверки объектов среднего бизнеса будут возобновлены со стороны МЧС, сообщил журналистам первый заместитель российского министра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян.

Mchs.gov.ru Проверка МЧС

«Мы будем проводить проверки объектов, которые ранее были запрещены приказом МЧС, — сообщил Чуприян. — Речь идет о проверках среднего бизнеса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проверки объектов малого и среднего бизнеса в России были запрещены с 2016 года министром (на тот момент) по чрезвычайным ситуациям Владимиром Пучковым.