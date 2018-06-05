Махачкала, 6 июня, 2018, 01:31 — ИА Регнум. Задержание полковника МВД Дагестана Магомеда Хизриева связано с крупной взяткой, 6 июня пишет газета «Коммерсантъ».

U.S. Air Force Задержание

Как отмечает издание, следователи выяснили, что за два миллиона долларов Хизриев пытался договориться с руководством ГУСБ МВД о корректировке его досье, из которого он хотел убрать компрометирующие сведения.

«Руководством ГУСБ взято на контроль проведение служебной проверки в отношении задержанного, по результатам которой будет решаться вопрос о его дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хизриева задержали 5 июня по подозрению в совершении преступления, начата служебная проверка.