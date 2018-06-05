Москва, 6 июня, 2018, 00:57 — ИА Регнум. Группа Solvers, являющаяся владельцем компаний «Связной» и «Евросеть», планирует отказаться от бренда «Евросеть» в течение года, сообщают «Ведомости».

Lite Павильон «Евросети» в Москве

Планируется объединить сети по продаже сотовых телефонов под единым брендом «Связной». Таким образом, по словам владельца Solvers Олега Малина, выручка «Связного» в 2018 г. должна составить 150−160 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле гендиректор ПАО «Мегафон» Сергей Солдатенков заявил, что объединение «Евросети» и «Связного» это «логичный шаг».