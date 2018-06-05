Лондон, 6 июня, 2018, 01:00 — ИА Регнум. Американское вмешательство в Сирии напрямую привело к многочисленным жертвам мирных людей, говорится в заявлении организации Amnesty International, базирующейся в Лондоне.

U.S. Air Force Бомбардировка

В организации заявили, что только операция так называемой антитеррористической коалиции во главе с США 2017 года унесла жизни сотен жителей Эр-Ракки. Четырехмесячную кампанию коалиция проводила якобы ради борьбы с террористами.

Подчеркивается, что есть доказательства вины США, в том числе прямые свидетельства пострадавших семей, которых «гораздо больше», чем убитых мирных сирийцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня в результате бомбардировки коалиции погибли жители деревни Дашиш (провинция Эль-Хасака, Сирия) в северо-восточной части страны.