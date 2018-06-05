Штутгарт, Германия, 6 июня, 2018, 00:33 — ИА Регнум. Двигатель V8 объёмом 3,9 л от Ferrari вновь занял первое место в конкурсе двигателей легковых машин International Engine of the Year («Международный двигатель года»), об этом 5 июня сообщил официальный сайт конкурса.

Эмблема Ferrari

Таким образом, данный мотор итальянского производителя уже в третий раз смог выйти в лидеры. Компания разрабатывала его для установки в особую версию суперкара 488 Pista, его мощность равна 720 л.с. Кроме того, данный двигатель победил ещё в трех номинациях, в том числе в номинации «Лучший из лучших», которую создали в честь 20-летия конкурса.

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Напомним, ранее в конкурсе «Международный двигатель года» три раза подряд выигрывал трехцилиндровый двигатель Ford, объём которого составляет 1 л.