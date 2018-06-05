Москва, 6 июня, 2018, 00:32 — ИА Регнум. Слова украинского президента Петра Порошенко по поводу слов Маргариты Симоньян о «вожде» вызвали у нее «умиление», написала она в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Грамотей» Порошенко

Комментируя заявление Порошенко, в котором тот сказал, что «вождь» — это по-русски то же, что и «фюрер», Симоньян написала:

«Президент Украины учит меня русскому языку. Умилил до слез. Дядечка, у меня золотая медаль лингвистической гимназии, красный диплом журфака и шестое место на Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и литературе в 1997 году. А у вас?».

Напомним, Порошенко ранее заявил по поводу слов Симоньян о Путине, которого она назвала «вождем»:

»Полагаю, что глава RT знает, что термин «вождь» в русском языке означает «фюрер».