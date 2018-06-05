Ереван, 6 июня, 2018, 00:19 — ИА Регнум. Имеющая большинство в парламенте Армении бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА) не создаст искусственных преград для принятия программы правительства Никола Пашиняна. Об этом заявил вице-спикер парламента Армении, пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов.

parliament.am Депутаты фракции РПА

По его словам, РПА поступит так же, как и 8 мая, когда 10 депутатов из Республиканской партии, согласно предварительной договоренности, проголосовали за кандидатуру Никола Пашиняна, благодаря чему тот был избран премьер-министром.

Мы дадим возможность, чтобы Национальное собрание утвердило программу правительства. Основная команда проголосует против, но в то же время РПА не будет препятствовать принятию программы», — сказал Шармазанов.

Что касается содержания программы правительства, вице-спикер отметил, что, по мнению РПА, это коллекция желаний и тостов, но не профессиональная программа.

По словам Шармазанова, там нет не только цифр, но и не указано, как будут решаться, урегулироваться проблемы. По словам пресс-секретаря РПА, цифры очень важны, тем более что премьер-министр Пашинян говорил о резком развитии экономики.

Вопрос — где цифры? Рост составит пять процентов, семь, десять? Неизвестно», — сказал Шармазанов.

Если парламент не утвердит программу правительства, то, согласно Конституции, законодательный орган будет распущен, что крайне невыгодно именно РПА, тогда как другие представленные в парламенте политические силы настаивают на проведении внеочередных парламентских выборов. В программе правительства проведение внеочередных выборов обозначено в числе приоритетных шагов.

parliament.am Правительство Никола Пашиняна на заседании парламента Армении

В то же время ряды фракции РПА понемногу редеют. 5 июня о выходе из фракции заявил Артак Саркисян. Таким образом, принимая во внимание, что ранее фракцию покинули ещё четыре депутата, сейчас у РПА 53 депутата в 105-местном парламенте. Если фракцию покинет ещё один парламентарий, то РПА потеряет большинство.

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Глава фракции РПА Ваграм Багдасарян считает, что если РПА «не будет слишком заставлять уходить депутатов, то во фракции останутся 54 члена». По его словам, они ни за кого не цепляются. Данное заявление Багдасарян сделал до того, как Артак Саркисян заявил о выходе из фракции.

Программу правительства парламент Армении рассмотрит 7 июня на внеочередной сессии.

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