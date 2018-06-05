Чиуауа, Мексика, 6 июня, 2018, 00:07 — ИА Регнум. В Мексике в результате прорыва отстойника на золотом руднике пострадали рабочие, есть раненые, погибшие и пропавшие без вести, 5 июня передает агентство Reuters.

Золотой рудник

Авария произошла на горно-обогатительном комплексе Rio Tinto в штате Чиуауа на севере Мексики. В результате прорыва дамбы с отходами производства рабочих «смыло» со склона.

В настоящий момент известно об одном погибшем, двоих раненых. Шестеро рабочих горно-обогатительного комбината остаются пропавшими без вести, их поиск ведут спасатели.

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