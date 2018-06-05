Ингольштадт, Германия, 6 июня, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Компания Audi заявила, что она запустит собственный флот беспилотных автомобилей в 2021 году, в его основу ляжет концепт-кар AIcon, который автопроизводитель впервые показал в 2017 году на автосалоне во Франкфурте, об этом 5 июня сообщил портал Auto Express.

NearEMPTiness Беспилотный автомобиль Audi Aicon

Данную информацию подтвердил глава компании Руперт Штадлер во время премьеры нового кроссовера Audi Q8. Представители компании также заявили — новый AIcon получит автопилот пятого уровня, который позволит водителю полностью отвлекаться от управления автомобилем, при необходимости владелец авто даже сможет вздремнуть.

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Напомним, ранее компания Uber вынуждена была остановить испытания беспилотных автомобилей в штате США Аризона из-за ДТП, в котором погиб пешеход. Исполнительный директор Uber Эрик Мейхофер заявил, что компания сконцентрируется на тестах, которые сейчас проводятся в штатах Пенсильвания и Калифорния.