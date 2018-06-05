Москва, 6 июня, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации может рассмотреть вопрос о поддержке публичного акционерного общества «Газпром» в связи с арестом его активов, но только после юридической консультации. Об этом 5 июня сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

Andrey Ivanov Главный офис «Газпрома»

«Сегодня идет еще юридическая работа того процесса, который был запущен. И когда будет юристами проведена соответствующая оценка и даны рекомендации, тогда можно будет что-то конкретное говорить», — сказал Новак.

Напомним, сегодня стало известно, что голландский суд удовлетворил ходатайство украинской национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» об аресте долей «Газпрома» в его голландских дочерних компаниях и их задолженности. Данное ходатайство «Нафтогаз» подал в попытке взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд по решению коммерческой структуры «Стокгольмский арбитраж».