Каир, 6 июня, 2018, 00:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Египта Исмаил Шериф назначил «новое правительство» — на свои посты вернулись все представители предыдущего кабинета министров, 5 июня передает агентство Associated Press.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Египта

Теоретически, перестановки в кабинет может назначить избранный на новый срок президент Абдель-Фаттах Ас-Сиси, переназначивший Шерифа главой правительства после победы на выборах.

В соответствии с политической традицией, принятой во многих странах мира, после президентских выборов действующее правительство уходит в отставку. Египет также соблюдает данную традицию.

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