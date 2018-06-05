Черновцы, Украина, 6 июня, 2018, 00:04 — ИА Регнум. Убрать свои мирские руки от Украинской православной церкви Московского патриархата потребовал от президента Украины и депутатов Верховной рады архиепископ Банченский Лонгин 4 июня в своем обращении.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковная жизнь Украины

«Наша Верховная рада — безбожная рада, служители Сатаны, те, кто голосовали за создание своей церкви, церкви Антихриста», — заявил священник.

Он также подчеркнул, что никто не имеет права указывать, на каком языке следует молиться.

«Славянский язык — это наш православный язык. Кирилл и Мефодий — святые нашей церкви православной. Это не Верховная рада создавала, а святые, божьи люди», — отметил Лонгин.

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Напомним, патриарх Сербской православной церкви Ириней поддержал целостность канонической Русской православной церкви и осудил раскольников из так называемого «Киевского патриархата».

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