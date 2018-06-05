Буэнос-Айрес, 5 июня, 2018, 23:35 — ИА Регнум. Виктория Хенао и Хуан Пабло Эскобар Хенао, вдова и сын наркобарона Пабло Эскобара, обвинены судом Аргентины в отмывании денег наркогруппировки, 5 июня передает агентство Associated Press.

thierry ehrmann Пабло Эскобар

Вдову и сына покойного главаря Медельинского картеля обвиняют в причастности к преступной группе, занимавшейся легализацией доходов группировки наркобарона Хосе Пьедрахита, арестованного властями Колумбии в сентябре 2017 года.

На скамье подсудимых с семейством Эскобара также оказался знаменитый колумбийский футболист Маурисио Серна — трехкратный чемпион Аргентины в составе «Бока хунирс», двукратный обладатель Кубка Либертадорес и обладатель Межконтинентального кубка.

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