Санкт-Петербург, 5 июня, 2018, 21:42 — ИА Регнум. Повышенный спрос на железнодорожные перевозки между Москвой и Петербургом во время предстоящего чемпионата мира по футболу привел к тому, что в «бой» бросили «Ласточки». Они составят компанию «Сапсанам» и множеству обычных поездов на этом направлении.

ОАО «РЖД» Поезд «Ласточка»

Как сообщила пресс-служба ОАО «РЖД», 9 и 12 июня в дополнение к действующему графику назначены поезда «Ласточка» №816 и №715. Они будут курсировать в комплектации «Премиум», сдвоенными составами по 10 вагонов.

«Поезд «Ласточка» №816 отправится 9 июня с Ленинградского вокзала Москвы в 7:18 и прибудет в Санкт-Петербург в 15:42. Из Санкт-Петербурга поезд «Ласточка» №715 отправится 12 июня в 12:30 и прибудет в Москву в 19:19. Остановки предусмотрены на ст. Тверь и ст. Бологое», — рассказали в РЖД.

Билеты на эти поезда уже можно приобрести в кассах дальнего следования, на официальном сайте РЖД и с помощью мобильного приложения.

Как сообщало ИА REGNUM, для перевозок болельщиков между Москвой и Петербургом будут задействованы высокоскоростные поезда «Сапсан». Парк этих поездов увеличили сразу на шесть составов. Благодаря этому число мест в высокоскоростных поездах между двумя городами выросло на 3,5 тысячи.

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Кроме того, в период проведения чемпионата мира по футболу ОАО «РЖД» назначает сдвоенные и дополнительные составы международных скоростных поездов «Аллегро» по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки.