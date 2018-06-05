Саранск, 5 июня, 2018, 21:34 — ИА Регнум. На стадионе «Мордовия Арена» 5 июня открылся волонтерский центр. Для работы в Саранске в период проведения чемпионата мира от потенциальных волонтеров поступило 10 тыс. заявок, сообщили ИА REGNUM в правительстве Мордовии.

Пресс-служба правительства Мордовии Глава Мордовии Владимир Волков на церемонии

В мероприятии приняли участие глава республики Владимир Волков, представители ФИФА, АНО «Оргкомитет «Россия — 2018», а также волонтеры из других городов и стран.

По словам руководителя региона, волонтерская кампания ЧМ-2018 стала рекордной по числу заявок от кандидатов. В столицу Мордовии захотели приехать волонтеры из 54 стран и 180 городов России.

«Я с радостью приветствую здесь наших друзей из Парижа, Рио-де-Жанейро, Лимы, Мехико, Каира, Джакарты, Минска и Астаны. Мы очень рады видеть волонтеров из Владивостока, Читы, Челябинска, Самары, Йошкар-Олы и других городов нашей необъятной России. И это не только школьники и студенты, но и работающее население, люди с ограниченными возможностями здоровья, граждане «серебряного» возраста. Все они с активной жизненной позицией и горящими глазами, энергичные и жизнерадостные», — сказал, выступая на церемонии открытия, Волков. Он добавил, что самому старшему волонтеру в Саранске Лидии Никитичне Волковой — 86 лет.

Пресс-служба правительства Мордовии Волков с командой волонтеров

Глава Мордовии убежден, что успех проведения чемпионата во многом будет зависеть от слаженной работы волонтеров.

«Волонтеры — это лицо и душа чемпионата мира в России. Только Саранск посетят около 200 тыс. человек, и каждому гостю мы должны оказать самый теплый и радушный прием. Именно волонтеры создают атмосферу, настроение любого мероприятия. Вам предстоит знакомить гостей и болельщиков с нашей культурой и традициями. Кроме того, в зоне вашей ответственности множество важных организационных вопросов, среди которых управление на стадионе, транспортное обеспечение, работа СМИ, сопровождение VIP-гостей и многое другое. Поэтому по вашей работе наши гости будут судить о городе, его жителях, развитии всей республики», — отметил Волков.

Также он рассказал, как в аналогичном качестве принимал участие в работе Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.

«С полным правом могу сказать, что я с вами в одной команде. В 1985 году мне посчастливилось работать на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. По сути, я выполнял функции волонтера, только называлось это тогда иначе», — заключил глава республики. Дружной команде волонтеров он пожелал крепкого здоровья, новых свершений, энергии и позитивного настроения.

Пресс-служба правительства Мордовии Пожелание успехов

ИА REGNUM напоминает, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов страны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Сочи, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград, Волгоград, Самара и Саранск.

В столице Мордовии в рамках первенства состоятся четыре игры группового этапа — 16, 19, 25 и 28 июня. Встретятся сборные Дании и Перу, Колумбии и Японии, Ирана и Португалии, Панамы и Туниса.