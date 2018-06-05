Москва, 5 июня, 2018, 20:55 — ИА Регнум. 5 июня на стадионе «ВЭБ Арена» был разыгран товарищеский матч между национальными сборными России и Турции, завершившийся результативной ничьей 1:1.

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Первый гол на 35-й минуте забил вингер «Спартака» Александр Самедов, точно пробив в ближний угол с близкого расстояния — 0:1. В начале второго тайма атакующий полузащитник «Вольфсбурга» Юнус Малли сравнял счет мощным ударом из-за пределов штрафной площади — 1:1.

Статистика матча (Россия/Турция)

Удары 7/7

Удары в створ 2/2

Владение 44%/56%

Фолы 13/16

Угловые 4/6

Составы на матч:

Россия: Акинфеев, Игнашевич, Смольников, Кутепов, Газинский, Дзагоев, Головин, Жирков, Самедов, Зобнин, Смолов.

Турция: Киринтили, Озбайракли, Сеюнджю, Айхан, Йокуслу, Языджи, Текдемир, Ундер, Кавечи, Караман.

Главный арбитр матча: Овидиу Хацеган.

Предупреждения: Йокуслу — 50, Дзагоев — 54, Жирков — 56, Калдырим — 71, Акбаба — 87.

Голы: Самедов 35 — 1:0, Малли 59 — 1:1.