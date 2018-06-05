Москва, 5 июня, 2018, 20:47 — ИА Регнум. Законопроект об обязательном изучении национальных языков в средней школе вызвал широкий общественный резонанс, по этому вопросу по инициативе руководства фракции «Единая Россия» была проведена рабочая встреча, в которой, помимо представителей всех фракций Госдумы, приняли участие представители Рособнадзора и Министерства просвещения РФ. Об этом журналистам сообщил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Владимир Сачков. 60 лет СССР. 1982 Владимир Сачков. 60 лет СССР. 1982

Сформирована рабочая группа при Комитете по образованию и науке Государственной думы РФ, которую возглавил председатель Комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслав Никонов (фракция «Единая Россия»).

«Есть серьезные намерения ко второму чтению кардинальным образом переработать текст законопроекта, и использовать его как повод для того, чтобы внести в законодательство изменения, которые бы способствовали укреплению гарантий изучения родных языков в средней школе», — рассказал журналистам Вячеслав Никонов.

По его словам, примерные образовательные программы обучения имеются только по 13 национальным языкам.

«Это при том, что у нас 36 государственных национальных языков в 22 субъектах РФ», — отметил Вячеслав Никонов.

На сегодняшний день определены три основных направления работы над усовершенствованием законопроекта, рассказал председатель Комитета по образованию и науке ГД РФ.

«Первое — расширение возможностей изучения родного языка и обучения на родном языке. Второе — решение вопроса, связанного с добровольностью изучения национальных языков», — отметил Вячеслав Никонов.

По словам депутата, этот вопрос был воспринят общественностью как исключение национальных языков из обязательного стандарта обучения.

«С этим мы решительно не согласны, изучение национального (родного) языка должно быть обязательным для тех людей, которые выбирают изучение этого языка. Для того, чтобы развязать эту правовую коллизию, мы будем предлагать внести в число родных языков русский — русский язык как родной», — подчеркнул Вячеслав Никонов.

Третье направление работы над законопроектом — закрепление обязательности выбора изучения родного языка, который будет сделан родителями или законными представителями несовершеннолетнего школьника, или им самим по достижению совершеннолетия.

«Эта концепция изменения законопроекта устраивает всех», — подчеркнул Вячеслав Никонов.

Кроме того, парламентарий сообщил журналистам, что на данный момент обсуждается учреждение «Фонда национальных языков», который мог бы способствовать созданию учебников национальных языков и программ удаленного обучения, и таким образом «помог бы воссоздать систему изучения национальных языков на федеральном уровне».

«С удовлетворением могу констатировать достижение компромисса. Поскольку, имея одну проблему, мы не должны создавать череду новых. Редакция законопроекта, которая предложена сейчас, с одной стороны, закрепляет право выбора, а с другой — подчеркивает обязательность изучения родного языка. И важно, что семьи сами смогут определять, какой язык является для них и для их ребенка родным и обязательным. Законопроект будет рассмотрен в первом чтении, и будет подготовлено сопроводительное постановление к законопроекту, в котором будет прописано, что в него будут внесены существенные изменения во втором чтении», — подчеркнул один из авторов законопроекта, член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко (фракция «Единая Россия»).

Наблюдатели отмечают, что окончательное принятие законопроекта в какой-то степени вернет школьные стандарты к практике советского периода — с изучением национального языка на выбор (для полиязычных республик), с тем лишь уточнением, что теперь будет введено понятие «русский язык, как родной», и за учениками и их семьями останется возможность выбрать любой из национальных (родных) языков, в том числе и этот самый «русский, как родной».

Ситуацию по организационно-правовой форме «Фонда национальных языков» и по источникам его финансирования депутаты надеются разъяснить к третьему чтению законопроекта.

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