Ватикан, 5 июня, 2018, 20:47 — ИА Регнум. Папа римский Франциск послал телеграмму семьям погибших в результате извержения вулкана в Гватемале, 5 июня передает агентство Associated Press.

Николай Ярошенко. Извержение вулкана. 1898

В послании к пострадавшим понтифик выразил надежду на «утешение семей, которые плачут из-за потери своих близких», а также сообщил о «духовной близости к раненым и тем, кто работает, чтобы им помочь».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 3 на 4 июня в результате мощного извержения вулкана Фуэго в Гватемале погибли и получили ранения сотни человек, без крова остались тысячи жителей. Число погибших в результате извержения составляет 69 человек и может возрасти.

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