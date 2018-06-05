Махачкала, 5 июня, 2018, 20:37 — ИА Регнум. В связи с массовым распространением саранчи в четырех районах Дагестана введен режим ЧС. В зоне чрезвычайной ситуации оказались Бабаюртовский, Кизлярский, Ногайский и Тарумовский районы, сообщили ИА REGNUM 5 июня в пресс-службе регионального управления МЧС.

Саранча

Указ о введении режима ЧС в этих районах подписал врио главы Дагестана Владимир Васильев. В соответствии с документом министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан поручено оказать содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в борьбе с саранчовыми вредителями, в том числе с принятием мер по их локализации и уничтожению, а также обеспечить информирование населения через СМИ.

Стоит отметить, что 2 июня в ходе совместного с властями Ставропольского края совещания по координации усилий в борьбе с саранчовыми вредителями первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Адильхан Ганакаев сообщил, что из 252 тыс. га обследованных сельхозугодий в республике саранчой заселена площадь около 145 тыс. га.

По словам Ганакаева, «без совместных усилий с соседями из Ставрополья и Республики Калмыкия эффективно бороться с саранчой невозможно».

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Стоит отметить, что ситуация с распространением саранчи в одних и тех же районах Дагестана повторяется ежегодно. Так, в начале июня 2017 года из-за заражения саранчовыми вредителями более 100 га был введен режим ЧС на территории четырех районов — все тех же Бабаюртовском, Кизлярском, Ногайском и Тарумовском. В 2016 году режим ЧС в тех же четырех районах вводился месяцем раньше — в мае.

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