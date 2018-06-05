Москва, 5 июня, 2018, 20:31 — ИА Регнум. Компания «Пежо Ситроен Рус», представляющая в России французских автопроизводителей Peugeot и Citroen, объявила об отзыве 19 696 автомобилей этих марок, об этом 5 июня сообщила пресс-служба «Росстандарта».

(сс) Tomasz_Mikolajczyk Логотип Пежо

Под отзыв попали 10 954 машины Peugeot модели 4007 и 8734 кроссоверов Citroen C-Crosser, которые были проданы в России в период с февраля 2008 года по сентябрь 2014-го. Причиной отзыва стал дефект вентиляции переднего стеклоочистителя, который может приводить к попаданию в электродвигатель воды и, как следствие — к появлению коррозии на внутренних элементах.

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Напомним, ранее Росстандарт сообщил об отзыве 1426 автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic (909) из-за дефекта двигателя, который может приводить к потере мощности мотора, а также к его заклиниванию.