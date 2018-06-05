Новосибирск, 5 июня, 2018, 20:25 — ИА Регнум. Иск представителей общественности Новосибирской области к мэру Новосибирска Анатолию Локтю за вручение руководителю совхоза имени Ленина, экс-кандидату в президенты РФ от КПРФ Павлу Грудинину памятной медали «За труд на благо города» суд оставил без удовлетворения. Общественные активисты требовали признать действия Локтя незаконными. Заседание состоялось сегодня, 5 июня.

Владимир Беляев ИА Красная Весна Грудинин на митинге

Как пишет «Коммерсантъ», в отзыве мэрии Новосибирска на иск говорится, что «необходимая совокупность обстоятельств для удовлетворения иска отсутствует», а «доводы административного искового заявления сводятся к критике действия высшего должностного лица города Новосибирска, а заявленное требование не преследует цель устранить нарушения прав».

«Мы проиграли в Центральном районном суде. Будем обжаловать в областном суде», — заявил один из истцов Сергей Дьячков.

В новосибирском обкоме КПРФ, первым секретарём которого является Локоть, расценивают действия представителей новосибирской общественности, как возможность «убить двух зайцев» — «нанести удар и по Грудинину, и по Локтю».

«Решение Центрального районного суда заявители планируют опротестовывать — тем более что предстоящая избирательная кампания по выборам губернатора, несомненно, сделает это обжалование хорошим информационным поводом. Тем не менее отклонение данного иска может стать отрезвляющим фактом для подобного рода «общественников», — считают в КПРФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 февраля 2018 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть вручил Павлу Грудинину памятную медаль «За труд на благо города» во время визита последнего в город в рамках предвыборной кампании.

Это возмутило некоторых представителей новосибирской общественности и депутатского корпуса.

«Смотрим положение «О Памятном знаке «За труд на благо города». Кому и за что его можно вручать."Памятным знаком «За труд на благо города» награждаются жители города Новосибирска за профессиональные успехи и достижения, многолетний добросовестный труд и плодотворную работу в различных сферах деятельности на благо города Новосибирска». Нет, для хорошего человека, может, и не жалко, но вот с положением нестыковочка выходит. Пока остается неизвестным, стал ли Павел Николаевич ещё и почётным жителем нашего города, а Новосибирск — городом-побратимом совхоза им. Ленина», — отмечал тогда депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Прибаловец.

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Локоть, после того как тему начали активно обсуждать, а поступок его осуждать, заявил, что в соответствии с постановлением совета депутатов Новосибирска мэр города определяет персон для награждения самостоятельно. Он добавил, что «награждение памятными знаками — это хорошая традиция» и заверил, что также принято решение о награждении памятным знаком и президента России Владимира Путина. Но не уточнил, когда и где он планирует вручить Владимиру Путину памятный знак. Неизвестно это до сих пор.

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Напомним, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) заявил, что намерен участвовать в выборах губернатора Новосибирской области. Пост стал вакантным после досрочной отставки Владимира Городецкого 6 октября. Выборы главы региона назначены на 9 сентября 2018 года. О своих губернаторских амбициях также заявили врио главы Новосибирской области Андрей Травников и депутат Законодательного собрания региона Анатолий Кубанов («Справедливая Россия»).