Псков, 5 июня, 2018, 20:15 — ИА Регнум. Псковское региональное отделения партии «Яблоко» на должность губернатора Псковской области выдвинуло 61-летнего главу Плюсского района Псковской области Виталия Аршинова. Как сообщает «Псковская лента новостей», голосование состоялось сегодня, 5 июня, на региональной партийной конференции и было безальтернативным: кандидатура Аршинова оказалась единственной, внесённой в бюллетени.

Pskov.yabloko.ru Виталий Аршинов

Выдвижение Виталия Аршинова поддержали 29 из 29 делегатов партийной конференции. Аршинов заявил, что не снимает с себя ответственности перед жителями Плюсского района, который он возглавил по итогам сентябрьских выборов 2017 года. Он также назвал себя «неидеальным» кандидатом» на пост губернатора, имея в виду свой возраст.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 5 июня, со своим кандидатом на должность губернатора Псковской области определилось и региональное отделение «Единой России». На партийной конференции подавляющим большинством голосов была поддержана кандидатура 43-летнего временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

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Напомним также, что в Псковской области по итогам сентябрьских выборов 2017 года кандидаты от «Яблока» прошли в 17 районных собраний, Виталий Аршинов выиграл выборы в Плюсском районе, а в ноябре на досрочных выборах главы Гдовского района победил ещё один выдвиженец «Яблока» — Юрий Павлов.

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