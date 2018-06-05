Рим, 5 июня, 2018, 20:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сослался на Федора Достоевского в своем выступлении перед депутатами парламента во вторник, 5 июня. Об этом сообщает информагентство Ansa. Конте во вторник получил мандат доверия парламента, и его правительство приступило к исполнению своих полномочий.

Достоевский в 1863 году

«Если под «популизмом» мы понимаем стремление правящего класса прислушиваться к нуждам людей (я оттолкнусь здесь от размышлений Достоевского о творчестве Пушкина), а под «антисистемностью» — стремление к созданию новой системы, которая отменяет старые привилегии — что ж, тогда можно согласиться с обоими этими терминами», — сказал премьер-министр.

Упрек победителей итальянских парламентских выборов марта 2018 года в «популизме» — общее место для итальянских и вообще европейских СМИ и главная претензия, на которую победителям всё время приходится отвечать, наравне с упреками в «расизме» в связи с темой мигрантов.

Премьер-министр, таким образом, дал понять, что согласен на использование термина «популизм», если под ним понимается «народность», и термина «антисистемность», если имеется в виду борьба с негативными проявлениями старой системы.

Конте, очевидно, ссылается на речь Достоевского, сказанную им на заседании Общества любителей российской словесности перед открытием памятника Александру Пушкину. Пушкина итальянские журналисты называют «драматургом» — в Италии он куда менее известен, чем Достоевский.

Произнесенные слова не являются цитатой, Достоевский ничего не говорил ни о «популизме», ни тем более об «антисистемности». Речь писателя послужила лишь источником вдохновения.

Именно в «пушкинской» речи Достоевский размышлял о взаимоотношениях России и Европы и дал следующее знаменитое определение: «Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите».

Итальянские СМИ отмечают, что в речи Конте было совсем немного цитат, и ссылка на Достоевского была наиболее развернутой из них.