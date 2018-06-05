Нью-Йорк, США, 5 июня, 2018, 20:06 — ИА Регнум. На американском фондовом рынке затишье — трейдеры объясняют его «осторожностью» инвесторов после успешных торгов днем ранее, которые приблизили индекс Dow Jones к «рекордным» 25 000 пунктов, 5 июня передает агентство Reuters.

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К середине торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 62,97 пункта (0,25%), до 24 750,70 пунктов. Индекс S&P 500 снизился на 2,50 пункта (0,09%), до 2744,37 пунктов. Nasdaq Composite немного вырос и зафиксировал рост 7,59 пунктов (0,10%), до 7614,05 пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, день торгов на Уолл-стрит 4 июня привел к росту всех основных индексов — оптимизма инвесторам добавил выпуск новой операционной системы от Apple и успешная сделка корпорации Microsoft по покупке GitHub Inc.

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