Москва, 5 июня, 2018, 19:47 — ИА Регнум. Внесенным в Госдуму законопроектом, направленным на вывод из тени услуг такси, прописываются правила поездки между регионами, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Законопроект содержит нормы, касающиеся действия разрешения на перевозку такси. В соответствии с разрешением фрахтовщик (водитель фрахтовщика) имеет право на заключение публичного договора фрахтования только на территории субъекта РФ, выдавшего разрешение.

Осуществление перевозки пассажиров и багажа легковым такси на территориях иных субъектов РФ допускается в случае, если пункт отправления находится на территории субъекта РФ, выдавшего разрешение, а пункт назначения находится за пределами этой территории. Заключение публичного договора фрахтования на территориях иных субъектов РФ допускается при условии, что пункт назначения находится на территории субъекта РФ, выдавшего разрешение.

При этом сказано, что «разрешение, выданное одним субъектом РФ, может действовать на территории другого субъекта РФ без ограничений относительно маршрутов следования при условии наличия между субъектами РФ соответствующего соглашения». Соглашение подлежит опубликованию на официальных сайтах высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, заключивших такое соглашение, в течение одного дня с момента его заключения.