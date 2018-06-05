Санкт-Петербург, 5 июня, 2018, 19:39 — ИА Регнум. Пять компаний подали заявки на участие в конкурсе на создание трамвайной линии из Петербурга до Петергофа. Победитель определится в конце текущего месяца, сообщили сегодня, 5 июня, в комитете по инвестициям Санкт-Петербурга.

ГМЗ «Петергоф» Петергоф, Большой каскад

Линия скоростного трамвая должны быть проложена в пригород от станции метро «Кировский завод», рядом с которой в недалеком будущем появится еще одна станция — «Путиловская».

Трамвайная трасса будет создаваться на принципах государственно-частного партнерства. Концессионное соглашение города с выбранным партнером будет действовать 30 лет. В течение этого времени концессионер должен будет построить трамвайную сеть за счет собственных и привлеченных средств, а затем эксплуатировать ее, перевозя пассажиров. Но право собственности на инфраструктурный объект останется за Санкт-Петербургом. Общая стоимость реализации проекта — 14,4 млрд рублей.

Сегодня в Смольном вскрыли конверты с заявками на участие в конкурсе. Свои заявки представили ООО «Проектно-инвестиционная компания А», ООО «Третья концессионная компания», ООО «АКК» и ООО «Трамвайная компания Северной столицы», ООО «АйСиЭй ЛТ». За каждым из этих ООО стоят крупные банковские и финансово-промышленные структуры.

«До 20 июня 2018 года комиссия рассмотрит поступившие заявки на предмет их соответствия требованиям конкурсной документации, а также проведет оценку заявок, в отношении которых принято решение об их соответствии требованиям конкурсной документации», — отметили в комитете по инвестициям.

Как сообщало ИА REGNUM, на первом этапе проекта скоростная трамвайная линия дойдет от «Кировского завода» до крупного жилого комплекса «Балтийская жемчужина». Протяженность участка составит 6 км. Еще через четыре года участок протяженностью 14,2 километра соединит «Балтийскую жемчужину» с Петергофом.

В Смольном считают, что появление частной трамвайной сети на юго-западе города станет важным фактором социально-экономического развития и повышения привлекательности Санкт-Петербурга.

Напомним, на принципах концессии уже реализуют проект «частного трамвая» под брендом «Чижик» в Красногвардейском районе. В марте 2018 года был запущен первый маршрут «Чижика».

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Как сообщалось, власти Санкт-Петербурга на ПМЭФ-2018 заключили соглашения о реализации сразу двух анонсированных ранее проектов создания линий скоростного трамвая.

Соглашение о намерениях по строительству трамвайной линии от Купчино до Славянки через поселок Шушары подписано между Санкт-Петербургом, АО «Газпромбанк» и ООО «БалтНеджСервис». Объем инвестиций в проект составит более 34 млрд рублей.

Кроме того, подписано соглашение о создании трамвайной линии от станции метро «Южная» до Колпино (город в составе Санкт-Петербурга). Документ подписан между Санкт-Петербургом и АО «Ренейссанс Констракшн». Затраты на эту линию оцениваются в 15,7 млрд рублей, ожидалось, что она будет запущена в эксплуатацию до 2020 года.