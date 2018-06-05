Псков, 5 июня, 2018, 19:28 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 5 июня, 23-я конференция Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» выдвинула кандидата от партии на должность губернатора Псковской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, в предварительном партийном голосовании, которое состоялось на конференции, участвовали два кандидата: временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников, а также руководитель регионального исполкома «Единой России» Игорь Сиротин.

Pskov.ru Михаил Ведерников

Кандидаты выступили перед делегатами конференции, при этом Сиротин обратился к однопартийцам с просьбой поддержать Ведерникова, после чего состоялось тайное голосование. По его итогам Михаил Ведерников получил подавляющее большинство голосов (78 из 83) и был выдвинут на должность губернатора Псковской области.

Врио главы региона поблагодарил членов «Единой России» за оказанное доверие представлять партию на выборах и напомнил о других избирательных кампаниях в регионе: в сентябре в Псковской области, помимо губернатора, состоятся выборы глав семи районов и довыборы депутата Псковского областного собрания по 12-му одномандатному округу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Ведерников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области 12 октября 2017 года, в связи с досрочной отставкой прежнего главы региона Андрея Турчака. Отметим, что вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Турчак также принимал участие в сегодняшней партийной конференции в Пскове.