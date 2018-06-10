Южно-Сахалинск, 10 июня, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Переговоры о мирном договоре Японии с Россией испытывают трудности, и Синдзо Абэ должен быть готов заложить основу будущего договора, а не решить проблему сейчас. Об этом пишет в своей статье Хитоси Омаэ в одной из центральных газет Японии «Майнити симбун». Какой метод мог бы стать воплощением предложенной им линии поведения, рассказывает доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Yokota Air Base Сумо

«Сложно представить, что Россия пойдет хоть на какие-то уступки по «северным территориям», имеющим прямое отношение к безопасности страны, с учетом быстро ухудшающихся отношений с США. Я думаю, что у Японии есть только один путь: вести плотные переговоры, ориентируясь на 10−20-летнюю перспективу и надеяться на изменения в международной обстановке», — пишет Омаэ, добавляя со ссылкой на правительственный источник, что у Японии нет рычагов воздействия на Россию.

В японской борьбе сумо существует 48 приемов, с помощью которых можно вытолкнуть противника из круга или повалить его. Одно редкое положение состоит в том, что борцы вцепляются друг в друга и так замирают — довольно на долго, до нескольких минут. Тогда рефери командует «мидзуири», сумоисты расходятся, отдыхают и вновь возвращаются к схватке. Чем-то это напоминает «Курильский вопрос» — когда все доступные приемы использованы, а продвижения вперед нет. Так не стоит ли отложить этот вопрос в сторону и взять длительную паузу?

Какова была реакция на такое предложение, когда оно появилось, читайте в статье: Применимы ли к Курилам правила японской борьбы сумо?

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