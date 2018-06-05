Москва, 5 июня, 2018, 19:14 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на регулирование рынка такси, внесли в Госдуму члены комитета по транспорту, среди которых депутаты «Единой России» Вячеслав Лысаков и Евгений Москвичев, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Вводятся требования к агрегаторам такси, устанавливаются особенности осуществления их деятельности, в том числе запрет передачи заявок лицам, не имеющим разрешения на деятельность такси.

Закрепляется порядок и основания ответственности агрегаторов и перевозчиков за вред, причиненный жизни и здоровью пассажира.

Устанавливается запрет передачи разрешений на деятельности такси третьим лицам с целью осуществления ими деятельности легкового такси.

Одновременно определяется компетенция органов законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, документ содержит общие положения, касающиеся организации деятельности уполномоченных органов исполнительной власти, их прав и обязанностей, порядка предоставления государственных услуг по выдаче разрешений и порядка осуществления государственного контроля.

Предполагается, что новые положения «обеспечат создание прозрачной системы организации транспортного обслуживания населения легковым такси и государственного контроля (надзора) в этой сфере деятельности».

Законопроект также предусматривает дифференцированный подход, обеспечение индивидуализации наказания с учетом характера совершенного административного правонарушения, учитывая причинение вреда публичным интересам. Ответственность легальных перевозчиков снижается, нелегальных — значительно ужесточается.