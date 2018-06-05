Ростов-на-Дону, 5 июня, 2018, 18:46 — ИА Регнум. Охрана донской природы обойдётся почти в 4 млрд рублей — такая сумма будет потрачена в течение 2018 года. Как уточнил министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин, большая часть затрат приходится на средства инвесторов — 3,2 млрд рублей. Около 600 млн рублей будет выделено из региональной казны.

Donland.ru Лесной пожар

По словам Фишкина, важно вовлечь как можно больше жителей Дона в процесс «экологизации».

"Главное, чтобы каждый понял: начинать нужно с себя. На своем уровне каждый может сделать многое: руководители разных уровней — принимать экологически ответственные решения, каждый из нас — соблюдать элементарные правила поведения на природе, внедрять в свою жизнь экологические привычки, такие как раздельный сбор отходов, бережное отношение к ресурсам», — считает глава ведомства.

Читайте также: Экологическая угроза нависла над Ростовом-на-Дону

Отметим, что в 2016 году Ростовская область заняла 11 место в экологическом рейтинге регионов России. А в 2017 году Донской регион впервые попала в топ-10 регионов России с лучшей экологической обстановкой. Анализ проводили эксперты из общероссийской общественной организации «Зелёный патруль». При составлении рейтинга анализировались такие показатели, как состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов и даже ответственность власти, активность общественных организаций и другие критерии.