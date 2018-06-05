Бишкек, 5 июня, 2018, 18:45 — ИА Регнум. Ежегодно из Киргизии в зарубежные оффшоры выводится и там легализуется около $12 млрд (743,1 млрд рублей) незаконных доходов. Об этом сегодня, 5 июня, заявил депутат Камчыбек Жолдошбаев на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

5000 сомов

В ответ на это председатель службы финразведки Айбек Кадыралиев сообщил, что информация о том, что подобным образом «отмываются» столь внушительные суммы, является неподтвержденной.

После чего уточнил, что в 2017 году подчиненное ему ведомство зафиксировало подозрительные операции по выводу из страны активов на общую сумму в 79 млрд сомов (71,8 млрд рублей).

«Данные операции проверяются и если подозрения подтвердятся, то финансовая разведка направит материалы в правоохранительные органы», — подчеркнул он.

Отметим, что в конце мая 2018 года в Киргизии в рамках уголовного дела о легализации незаконных доходов был арестован первый заместитель председателя правления «Российского инвестиционного банка» Андрей Гойхман.

По версии следственных органов, начиная с 2014 года в «Россинбанке» на основании подложных документов открывали расчетные счета физических и юридических лиц, зарегистрированных в России, а также иностранных компаний, с регистрацией в оффшорах на Сейшельских островах.

За эти четыре года на эти счета были незаконно перечислены свыше 3 млрд рублей.