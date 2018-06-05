Калининград, 5 июня, 2018, 18:31 — ИА Регнум. В Калининградской области экипажи вертолетов Балтийского флота уничтожили ракетами условного противника. Мишени располагались на наземном полигоне «Добровольский», расположенном на приграничной с Литвой территории.

Пресс-служба Балтфлота Вертолёты Балтийского флота в Калининградской области

Как сообщили сегодня, 5 июня, корреспонденту ИА REGNUM в штабе флота, в учении приняли участие порядка 10 экипажей ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8 морской авиации Балтийского флота.

Кроме стрельбы из авиационных пушек, экипажи произвели пуски неуправляемых ракет. Всего летчики выполнили свыше 30 плановых вылетов. Более 50% заданий по поиску и уничтожению целей и мишеней летчики выполнили в ночных условиях с использованием приборов ночного видения.

По данным газеты «Красная звезда», сегодняшние возможности полигона «Добровольский» в Калининградской области позволяют осуществлять бомбометание бомб весом до 500 кг с использованием всех видов маневрирования как одиночными самолётами, так и в группе (при одиночном бомбометании допускается применение корректируемых авиабомб весом до 1500 кг).

На минувшей неделе на «Добровольском» экипажи бомбардировщиков Су-24 выполнили плановые бомбовые удары. При этом боевые упражнения проводились с учетом опыта борьбы с незаконными вооруженными формированиями в Сирии.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что в соседней Литве накануне стартовали натовские учения «Балтопс». В одной из первых операций по высадке десанта были задействованы десантные корабли из США, Польши и Румынии. За зрелищной частью маневров наблюдала президент Литвы Даля Грибаускайте.