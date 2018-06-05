Екатеринбург, 5 июня, 2018, 18:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на двух счётных участках аннулированы итоги праймериз. Об этом 5 июня журналистам сообщил секретарь Свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий.

A-r-e-s Подкуп

Соответствующее решение принял оргкомитет по проведению предварительного голосования. Речь идёт о счётном участке №43 в территориальной группе №7 и на счётном участке №90 в территориальной группе №15.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в отделении «Единой России», основанием для этого стали факты подкупа граждан. В то же время организаторы праймериз отмечают, что отмена результатов не повлекла изменения позиций в итоговом рейтинге кандидатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM. 9 сентября в Екатеринбурге будут выбирать депутатов городской думы. А 3 июня здесь прошло предварительное голосование по кандидатам, которые будут выдвинуты от «Единой России». Оно сопровождалось скандалами и нарушениями. Всего в оргкомитет поступило 126 жалоб.

В качестве кандидатов на праймериз заявились 186 человек. Из них предстоит отобрать 36, которые и примут участие в выборах.