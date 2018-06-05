Рим, 5 июня, 2018, 18:18 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал свое правительство «популистами» и «антисистемщиками», 5 мая передает агентство Reuters.

(сс) Max Rayzanov Алтарь Отечества. Рим

«Политические силы, составляющие это правительство, обвиняются в «популизме» и «антисистемности», — заявил Конте в ходе выступления в парламенте. — Если «популизм» означает, что правящий класс слушает потребности людей… а «антисистемность» означает стремление к внедрению новой системы, которая устранит старые привилегии и заржавевшую власть, то эти политические силы заслуживают обоих этих эпитетов».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в ходе инаугурационной речи в парламенте Италии Конте пообещал, что новое правительство снизит госдолг страны, повысит пенсии, обеспечит гражданам доступную медицину, бесплатный интернет, победит «иммиграционный бизнес», мафию и коррупцию, а также «пересмотрит» санкции против России.

Читайте также: Премьер-министр Италии пообещал «пересмотреть» санкции против России