Калининград, 5 июня, 2018, 17:53 — ИА Регнум. В Калининградской области обмелело самое крупное озеро — Виштынецкое. Снижение уровня воды произошло из-за поломки шлюза у реки Писсы.

ИА REGNUM Стенд о Виштынецком озере

«Я не знаю, какие инстанции должны этим заниматься, но, очень прошу, обратите внимание на Виштынецкое озеро — это жемчужина Калининградской области», — цитируют «Вести-Калининград» замдиректора Калининградского областного молодёжного центра отдыха Сергея Шульца.

Гидротехническое сооружение у реки пострадало минувшей зимой во время половодья. Пока отремонтировать гидротехническое сооружение некому.

По мнению руководителя общественной организации «Зеленый фронт» Олега Иванова, подобное экологическое происшествие опасно тем, что Виштынецкое озеро — трансграничный водный объект.

«Примерно 70% принадлежит России и около 30% — Литве, — сказал Иванов корреспонденту ИА REGNUM. — Совместный режим использования Виштынецкого озера должен находиться на постоянном контроле, и, конечно, снижение уровня воды в озере из-за неисправности гидротехнических сооружений недопустимо».

ИА REGNUM дополняет, что площадь Виштынецкого озера составляет около 18 квадратных километров, максимальная глубина — 54 метра. По зеркалу озера проходит государственная граница между Литвой и Россией (Калининградской областью).

Виштынецкое озеро с 1975 года является памятником природы.