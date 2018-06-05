Ростов-на-Дону, 5 июня, 2018, 17:46 — ИА Регнум. Министерство транспорта Ростовской области хоть и с небольшой задержкой, но всё-таки запустило долгожданный маршрут №700 «Ростов-на-Дону — аэропорт «Платов». По многочисленным запросам пассажиров, на линию вышли автобусы большой вместимости. Об этом ИА REGNUM проинформировали в донском правительстве 5 июня.

Donland.ru Дорога в аэропорт

Пока составлен временный график на неделю. Отправляются автобусы в аэропорт каждый час от Привокзальной площади с 9:00 до 20:00, из аэропорта — с 10:45 до 21:45. Автобусы следуют по улице Красноармейской и проспекту Шолохова, по пути останавливаясь на Пригородном («Старом») автовокзале, а также в районе старого аэропорта на проспекте Шолохова. Стоимость проезда — 95 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня стало известно о том, что запуск нового маршрута в аэропорт «Платов» задержится. Сроки были смещены из-за организационных вопросов. Ранее провальную работу министерства транспорта Ростовской области, отвечающего за транспортное сообщение с новой воздушной гаванью, пассажиры отмечали неоднократно, но никаких кадровых изменений в связи с этим не последовало.